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سياسة

شاهد: إسرائيليون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية للقدس

12/5/2018

شارك عشرات الإسرائيليين في احتجاج بالقدس المحتلة (السبت) على نقل السفارة الأمريكية إلى من تل أبيب إلى القدس.

وسار المحتجون في الشوارع الرئيسية بالقدس وصولا إلى مدخل المدينة القديمة.

وعبر المحتجون عن دعمهم لحل الدولتين لإنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك قبل أيام من نقل السفارة الأمريكية إلى موقعها الجديد في القدس المحتلة.

ورفع عدد من المحتجين لافتة كبيرة كتب عليها بالعربية والعبرية "القدس لنا جميعا"، بينما رفع آخرون لافتات كتب عليها "الاحتلال لا يمثل يهوديتي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول نقل السفارة الأمريكية، في خطوة أثارت انتقادات عربية وإسلامية ودولية واسعة.

المصدر : أسوشيتد برس
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