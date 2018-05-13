بومبيو: أمريكا سترفع العقوبات عن كوريا الشمالية إذا أوفت بالمطالب

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن ستوافق على رفع العقوبات عن كوريا الشمالية إذا وافقت على تفكيك برنامج أسلحتها النووية بالكامل.

وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستثمار أموال دافعي الضرائب لمساعدة كوريا الشمالية لكنها مستعدة "لرفع العقوبات" بغية تمهيد الطريق أمام الاستثمارات الأمريكية الخاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية في كوريا الشمالية.

وأضاف الوزير الأمريكي "نستطيع أن نهيئ الظروف من أجل رخاء اقتصادي حقيقي لشعب كوريا الشمالية يضاهي (الرخاء الاقتصادي) لكوريا الجنوبية.. هذا توقعنا. لن يكون دافعو الضرائب الأمريكيون (من سيدفعون الأموال لتحقيق ذلك)".

وقال بوميو "ما سيحصل عليه الرئيس كيم من أمريكا هو أفضل ما لدينا- رجال أعمالنا.. مغامرونا.. أصحاب رؤوس الأموال لدينا.. سيحصلون على رأس المال الخاص. كوريا الشمالية في حاجة ماسة للطاقة.. من أجل شعبها. إنهم في احتياج كبير للأدوات الزراعية والتكنولوجيا".

وتأتي تصريحات بومبيو قبل الاجتماع المقرر في 12 من يونيو/ حزيران المقبل في سنغافورة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس دونالد ترمب والذي سيكون أول اجتماع من نوعه بين رئيس أمريكي في المنصب وزعيم كوري شمالي.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية في مطلع الأسبوع أن الدولة حددت موعدا لتفكيك موقع تجاربها النووية بحلول أواخر مايو/ أيار الجاري.

ورحب بومبيو بأنباء هذه الخطط، وقال "تدمير أو إزالة أو تفكيك أي موقع لدى الكوريين الشماليين يمكن أن يسبب خطرا على الشعب الأمريكي هو خبر جيد له وللعالم".

وفي الشهر الماضي، أصبح بومبيو أول مسؤول أمريكي يجتمع مع كيم حيث ساعد في التحضير للاجتماع القادم مع ترمب.

وعاد بومبيو مجددا إلى كوريا الشمالية الأسبوع الماضي لعقد اجتماع ثان وافق بعده كيم على الإفراج عن ثلاثة سجناء أمريكيين.