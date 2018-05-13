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سياسة

اعتقال مواطن قطري في السعودية واحتجازه تعسفيا

13/5/2018

عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن قلقها العميق بشأن اعتقال المواطن القطري نواف طلال الرشيد واحتجازه تعسفياً من قبل السلطات السعودية.

وقالت اللجنة في بيان إن عائلة الرشيد قالت في الشكوى التي قدمتها للجنة إنه لم يتم توجيه تهم رسمية إلى الرشيد ومن غير المعروف مكان احتجازه كما تم حرمانه من الاتصال بهم أو بمحاميه.

ونقل بيان اللجنة عن شكوى العائلة "إن آخر تواصل للعائلة مع ابنهم كان أمس الأول في دولة الكويت".

وأعربت العائلة عن "القلق العميق والصدمة التي تشعر بها جراء عدم معرفة مكان احتجازه واختفائه قسرياً وحرمانه من الاتصال بها أو بمحاميه".

وأكدت اللجنة أن "اعتقال المواطن القطري نواف طلال الرشيد ما هو إلا استمرار لانتهاكات حقوق الانسان التي دأبت عليها السلطات السعودية في الآونة الأخيرة ضد بعض مواطني دولة قطر".

وقالت اللجنة إن السلطات السعودية دأبت في الآونة الأخيرة على "التعرض لمواطني دولة قطر أينما ذهبوا واختلاق الأكاذيب والحجج الواهية لاعتقالهم تعسفيا مخالفة بهذه الانتهاكات كافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية لحقوق الانسان".

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر "كافة الجهات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والفريق المعني بحالات الاختفاء القسري إلى التدخل للإفراج عن هذا المواطن القطري، فضلاً عن السماح له بالاتصال بعائلته في الدوحة ومحاميه على وجه السرعة".

وحملت اللجنة "السلطات السعودية المسؤولية الكاملة بشأن أمن وسلامة المواطن القطري المعتقل لديها وما قد يتعرض له من خطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة مخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان".

المصدر : الجزيرة مباشر
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