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سياسة|ماليزيا

مهاتير محمد يستهل حكمه بمنع نجيب عبد الرزاق من السفر

رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق
رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق
12/5/2018

أعلنت سلطات الهجرة في ماليزيا اليوم السبت إن رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وزوجته وضعا في قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.

وتم إصدار بيان لإدارة الهجرة الماليزية بعد لحظات من إعلان رئيس الوزراء السابق المحاط بفضائح على فيسبوك أنه وأفراد أسرته سيقومون بعطلة في الخارج ابتداء من اليوم السبت وسيعودون الأسبوع المقبل.

وفي بيان موجز قالت الإدارة إن الزوجين "أدرجا على قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد" وذلك في أعقاب تكهنات بأن نجيب كان يخطط للهرب من ماليزيا لتجنب اتهامات بالفساد بعد خسارته في الانتخابات أمام مهاتير محمد البالغ من العمر 92 عاما.

وفي تغريدة في وقت سابق، قال نجيب إنه سيأخذ "استراحة قصيرة"، وأظهر مسار رحلة تم تسريبه عبر الإنترنت خططًا واضحة للسفر إلى جاكرتا على متن طائرة خاصة.

وفي أعقاب قرار الإدارة، قال نجيب في تغريدة أخرى إنه "سيحترم التعليمات وسيكون مع العائلة في البلاد". وكان مهاتير محمد، قد أدى اليمين الدستورية كرئيس لوزراء ماليزيا في القصر الملكي بكوالالمبور، مساء الخميس الماضي بعد أن حقق ائتلاف المعارضة الذي يقوده فوزا مفاجئا في الانتخابات الماليزية.

وكان مهاتير محمد قد توعد نجيب عبد الرزاق عدة مرات بالمحاكمة، واعتذر عن تمكينه نجيب من أن يصبح رئيسا للوزراء عام 2009،واعتبر في تصريحات سابقة بإحدى جولاته الانتخابية أن اختياره لنجيب ومساهمته في وصوله إلى السلطة هو "أكبر خطأ ارتكبته في حياتي".

المصدر : وكالات
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