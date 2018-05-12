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سياسة|السعودية

مصنع ألماني للبيرة يوقف استخدام أعلام الدول بعد احتجاج سعودي

الشركة الألمانية اعتذرت عن استخدام العلم السعودي وأوقفت طباعة الأعلام على منتجاتها من البيرة
الشركة الألمانية اعتذرت عن استخدام العلم السعودي وأوقفت طباعة الأعلام على منتجاتها من البيرة
12/5/2018

أوقفت شركة ألمانية لإنتاج البيرة طبع أعلام الدولة المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم على زجاجات البيرة، بعد أن أثار طبع علم السعودية، الذي يحمل شهادة التوحيد، حفيظة المسلمين.

واعتذر مصنع أيشباوم لإنتاج البيرة في مانهايم الألمانية، على حسابه بموقع فيسبوك، عن طبع العلم السعودي على سدادات زجاجات البيرة، وقال إنه قرر وقف إنتاج السدادات مصحوبة بأعلام الدول.

وقال المصنع في بيان على صفحته على موقع فيسبوك (الجمعة): "لقد اتخذ الجدل حول سدادة طبع عليها علم السعودية أشكالا تجاوزت إطار التعبير عن الرأي بحرية، وبناء على نصيحة قسم الرأي العام بالشرطة والقسم المختص بأمن الدولة فإن من واجبنا العمل على تحاشي مزيد من الإهانات".

وذكر المصنع أن العاملين به يقومون حاليا بفرز الشحنات التي طرحت للبيع وفصل الزجاجات التي طبعت سداداتها بالفعل واسترجاعها ثانية.

وكانت السفارة السعودية قد قالت في بيان (الجمعة) إنها تواصلت مع الجهات الألمانية المختصة "مبدية رفضها واستنكارها للعمل الذي قامت به الشركة بوضع علم المملكة العربية السعودية، والذي يحتوي على كلمة التوحيد، الأمر الذي يشكل مساسا بقدسية كلمة التوحيد وإهانة لعلم المملكة، واستفزازا لمشاعر المسلمين".

وردت السفارة الألمانية في الرياض ببيان أعربت فيه عن أسفها لما حدث، لكنها أكدت أن الشركة الألمانية لم تتصرف بسوء نية عندما استخدمت العلم السعودي بهذه الطريقة غير الملائمة وغير المقبولة.

كما رحبت السفارة الألمانية بالتحرك السريع من جانب الشركة التي أوقفت طباعة العلم السعودي على منتجاتها من البيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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