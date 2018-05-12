كوريا الشمالية تعلن التخلص من موقع تجاربها النووية

أعلنت كوريا الشمالية أنها سوف تقوم بتفكيك موقع تجاربها النووية في مراسم احتفالية تقام في الفترة بين 23 و25 من مايو/أيار الجاري وتحضرها وسائل الإعلام الدولية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الكورية الشمالية إن الاجراء "يهدف إلى ضمان الشفافية" وسيتم السماح للصحفيين الدوليين بحضور الحدث.

يأتي الإعلان قبل قمة من المقرر أن تعقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية، كيم غونغ أون في 12 من يونيو/ حزيران المقبل.

وقال مسؤولون إن تفكيك الموقع، الذي يقع في منطقة جبلية نائية بكوريا الشمالية، سيشمل هدم أنفاقه من خلال عمليات تفجير ومنع الوصول إليه.

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية الكورية الشمالية، بحسب تقرير لوكالة الانباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية (السبت)، أنها ستنظم أيضا رحلة بقطار خاص مستأجر للصحفيين لدخول المنطقة الجبلية النائية حيث يوجد موقع التجارب النووية.

يأتي الإعلان الكوري عن تفكيك موقع تجاربها النووية، بعد ساعات من تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (الجمعة) أن الولايات المتحدة تأمل في أن تصبح كوريا الشمالية "شريكا مقربا"، وذلك بعد يومين من زيارته لبيونغ يانغ لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قمة ترمب وكيم في سنغافورة.

وهذه ستكون أول مرة يجري فيها رئيس أمريكي حالي محادثات مع زعيم كوري شمالي.

وأضاف بومبيو أنه إذا اتخذت كوريا الشمالية "إجراءً جريئاً لنزع السلاح النووي بسرعة"، فإن الولايات المتحدة مستعدة "للعمل مع كوريا الشمالية لتحقيق الرخاء على قدم المساواة مع أصدقائنا الكوريين الجنوبيين".