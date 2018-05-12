قناة "روسيا اليوم" تحذف استطلاعا للرأي عن حلايب بعد احتجاج مصري

حذفت قناة "روسيا اليوم" التلفزيونية استطلاعا للرأي بشأن السيادة على مثلث حلايب الحدودي المتنازع عليه بين مصر والسودان بعد احتجاج القاهرة لدى موسكو.

وجاء رد الفعل المصري قبل أيام من اجتماع مقرر في موسكو يوم (الاثنين) بين وزراء الخارجية والدفاع في روسيا ومصر.

ويطالب السودان بالسيادة على منطقة مثلث حلايب على الحدود مع مصر، لكن القاهرة تقول إنها أرض مصرية. ورفضت مصر طلبا من السودان للتفاوض بشأن السيادة على المنطقة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.

واحتدمت الخلافات بين مصر والسودان في الشهور القليلة الماضية بسبب خلاف حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل وتخشى مصر من أنه سيتسبب في تقليل حصصها المائية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان (السبت) إن القاهرة تواصلت مع موسكو للتعبير عن استنكارها الشديد بسبب استطلاع للرأي أجرته روسيا اليوم، التي تديرها الدولة الروسية، على محطتها الناطقة باللغة العربية (الجمعة).

وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية: "وزارة الخارجية تواصلت صباح السبت 12 من مايو/أيار مع الجانب الروسي للإعراب عن استنكارها الشديد للاستطلاع الذي قامت به القناة التابعة للحكومة الروسية وطلبت تفسيرا عاجلا لهذا الإجراء المرفوض".

وحذف موقع روسيا اليوم الاستطلاع بعد ظهر السبت.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية المصري سامح شكري قرر إلغاء مقابلة كانت مقررة مع القناة الروسية السبت.

وشمل استطلاع الرأي الذي أجرته روسيا اليوم أسئلة تتعلق بالضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا والاتفاق النووي الايراني.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر إن روسيا اليوم حذفت الاستطلاع "عقب اتصالات مكثفة أجرتها الهيئة فور نشر الاستطلاع مع مسئولي روسيا اليوم".

وأضافت: "أوضحت هيئة الاستعلامات للجانب الروسي خطورة مثل هذه التصرفات غير المسئولة وغير المهنية وأنها تستهدف في حقيقتها الوقيعة بين الشعبين المصري والروسي والإساءة لمشاعر الشعب المصري".

وشارك في الاستطلاع أكثر من 77 ألف شخص حتى صباح اليوم السبت، اعتبر نحو 54.3% منهم أن حلايب أرض سودانية، في مقابل نحو 45% اعتبروها مصرية.

ووصفت الهيئة الاستطلاع بأنه "مسيء ومستفز للحقائق الثابتة والعلاقات الثنائية بين الدول الصديقة".