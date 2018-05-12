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سياسة|مصر

شاهد: مصريون يحتجون على رفع أسعار تذاكر المترو

12/5/2018

شهدت عدد من محطات مترو الأنفاق في مصر احتجاجات ومشاحنات قام بها مواطنون اعتراضا على زيادة سعر تذاكر المترو.

وتظاهر مواطنون في محطة مترو "حلوان" هاتفين" حسبي الله ونعم الوكيل" و"مش هنمشي" كما شهدت المحطة مشاحنات بين المواطنين المحتجين على رفع سعر التذاكر، وحاول مواطنون آخرون تعطيل المترو اعتراضا على الزيادة. فيما قام مواطنون في محطة مترو "المرج" بتجاوز ماكينات صرف التذاكر والدخول إلى المترو بدون الحصول على تذاكر.

وتشهد محطات المترو انتشارا أمنيا مكثفا تحسبا لاحتجاجات ولمواجهة دعوات العصيان المدني والإضراب التي دعا لها بعض المواطنين.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت زيادة أسعار تذاكر المترو بنسبة 250%، لتصبح بين 3 إلى 7 جنيهات، وهي الزيادة الثانية في أسعار تذاكر المترو في أقل من عام.

وأصبح سعر تذكرة مترو الأنفاق ثلاثة جنيهات لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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