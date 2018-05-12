شاهد: قوات الأمن تعتدي على مصريين احتجوا على زيادة أسعار تذاكر المترو

ألقت الشرطة المصرية القبض على عدد من المواطنين احتجوا على زيادة أسعار تذاكر المترو اليوم السبت.

وشهدت محطات المترو مشادات واشتباكات بالأيدي بين مواطنين وأفراد من الأمن، كما حاول مواطنون آخرون تعطيل القطارات عبر القفز على القضبان، وما زالت قوات الأمن تحاول احتواء الاحتجاجات.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت زيادة أسعار تذاكر المترو بنسبة 250%، لتصبح بين 3 إلى 7 جنيهات، وهي الزيادة الثانية في أسعار تذاكر المترو في أقل من عام.

وأصبح سعر تذكرة مترو الأنفاق ثلاثة جنيهات لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة.