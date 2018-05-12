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سياسة|مصر

شاهد: قوات الأمن تعتدي على مصريين احتجوا على زيادة أسعار تذاكر المترو

12/5/2018

ألقت الشرطة المصرية القبض على عدد من المواطنين احتجوا على زيادة أسعار تذاكر المترو اليوم السبت.

وشهدت محطات المترو مشادات واشتباكات بالأيدي بين مواطنين وأفراد من الأمن، كما حاول مواطنون آخرون تعطيل القطارات عبر القفز على القضبان، وما زالت قوات الأمن تحاول احتواء الاحتجاجات.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت زيادة أسعار تذاكر المترو بنسبة 250%، لتصبح بين 3 إلى 7 جنيهات، وهي الزيادة الثانية في أسعار تذاكر المترو في أقل من عام.

وأصبح سعر تذكرة مترو الأنفاق ثلاثة جنيهات لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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