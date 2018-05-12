سفير السعودية لدى مصر ينفي مشاركته في حفل للسفارة الإسرائيلية

نفى سفير السعودية لدى مصر، أسامة أحمد نقلي (الجمعة) مشاركته في حفل بمناسبة "قيام إسرائيل"، أقيم في سفارة الأخيرة لدى القاهرة، الثلاثاء الماضي.

ووصف "نقلي" في تغريدة عبر "تويتر"، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام بشأن مشاركته في الحفل، بأنها "إشاعات".

بدورها، أكدت سفارة المملكة، في بيان؛ "عدم صحة هذه الشائعة جملة وتفصيلاً"، وقالت إنها "مثيرة للشفقة والاستغراب في ظل موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية".

ولا تعترف الرياض حتى الآن بتل أبيب، ولا توجد علاقات دبلوماسية علنية بينهما.

واحتفلت السفارة الإسرائيلية (الثلاثاء) الماضي بالذكرى السنوية السبعين لما تسميه إسرائيل "عيد الاستقلال".

وعام 1948، شهدت فلسطين تصاعد أعمال التطهير العرقي والتهجير على يد عصابات صهيونية مسلحة، عقب خروج الانتداب البريطاني، انتهت "بقيام دولة إسرائيل".

ويطلق العرب والفلسطينيون على تلك الأحداث اسم "النكبة"، ويحيون ذكراها في 15 مايو/ أيار من كل عام، بفعاليات شعبية ورسمية تؤكد على حقهم في العودة لأراضيهم، وارتباطهم بها.