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سياسة|ماليزيا

رويترز: شرطة ماليزيا تبحث عن وثائق في منازل أقارب عبد الرزاق

نجيب عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا السابق
نجيب عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا السابق
12/5/2018

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين رفيعي المستوى في الشرطة الماليزية أن الشرطة داهمت (السبت) مجمعا سكنيا فخما في كوالالمبور يقطنه أقارب رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.

وقال المسؤولون إن الشرطة داهمت المجمع بحثا عن وثائق حساسة تخشى الحكومة الجديدة أنها قد تكون نُقلت إلى خارج البلاد.

تأتي المداهمة بينما قال رئيس وزراء ماليزيا الجديد مهاتير محمد إنه منع سلفه من مغادرة البلاد بسبب ما يشتبه في أنها مخالفات تتعلق بفضيحة بمليارات الدولارات في صندوق "وان.إم.دي.بي" الحكومي.

وقالت الشرطة إنها تحركت بناء على بلاغ حول تسليم سيارة حكومية عشرات الصناديق المصممة لحمل حقائب يد وأغراض أخرى إلى منزل روسماه منصور زوجة نجيب.

وقالت وكالة رويترز إن صحفييها شاهدوا نحو 20 ضابط شرطة يدخلون الردهة ذات الأرضية الرخامية بمجمع بافيليون ريزيدنس السكني في العاصمة الماليزية في الوقت الذي كان مهاتير يعقد فيه مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أعضاء بارزين في حكومته.

وأوضحت أنه جرى تنفيذ المداهمة بمساعدة ما لا يقل عن عشرة من مسؤولي إنفاذ القانون كانوا يرتدون ملابس مدنية، وتعاون معهم أفراد أمن من المبنى المملوك لديزموند ليم، وهو رجل أعمال ماليزي وأحد مؤيدي نجيب.

المصدر : رويترز
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