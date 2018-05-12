باكستان تمنع مغادرة دبلوماسي أمريكي قتل أحد مواطنيها

ذكرت وسائل إعلام محلية (السبت) أن السلطات الباكستانية منعت دبلوماسيا أمريكيا متورطا في حادث مروري من مغادرة البلاد، وأجبرت طائرة عسكرية أمريكية أرسلت لنقله، على المغادرة من دونه.

وجاءت الخطوة بعد يوم من إعلان باكستان أنها ستقيد تنقلات كل الدبلوماسيين الأمريكيين في البلاد ردا على قيود مشابهة على دبلوماسييها من واشنطن.

ورفض متحدث باسم السفارة الأمريكية في إسلام أباد التعليق على التقارير الإعلامية، بينما لم يؤكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن أو ينف تلك التقارير.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: "من أجل خصوصية الأشخاص الذين على صلة بهذا الموضوع وسلامتهم، لا يمكننا الكشف عن المكان المتواجد به الدبلوماسي حاليا".

وذكرت صحيفتا "ذا نيشن" و"إكسبريس تريبيون" الباكستانيتان (السبت) أن الأزمة الأخيرة في العلاقات بين البلدين تفاقمت عندما منعت السلطات الباكستانية الملحق العسكري الأمريكي من المغادرة كما كان مقررا.

وأمس حكمت محكمة في إسلام اباد بأن الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الملحق العسكري قد لا تطبق فيما يتعلق بحادث سير وقع في السابع من أبريل/ نيسان عندما صدمت سيارة الملحق دراجة نارية وقتلت قائدها البالغ من العمر 22 عاما.

وقالت الصحيفتان وتلفزيون جيو إن طائرة عسكرية من طراز (سي130) كانت قد وصلت لقاعدة نور خان الجوية في باكستان خارج إسلام أباد اضطرت بناء على ذلك إلى المغادرة من دونه (الجمعة).