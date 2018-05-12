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سياسة|فرنسا

باحث: هذه دلالات المطالبة الفرنسية بحذف آيات من القرآن

11/5/2018

استنكر سلام الكواكبي، الكاتب والباحث في العلوم السياسية المقيم في فرنسا، توقيع 300 من الشخصيات العامة الفرنسية على بيان يطالب بـ"حذف" بعض آيات القرآن الكريم.

وأضاف الكواكبي في برنامج "اسأل" على شاشة الجزيرة مباشر أن كاتب هذا البيان صحفي معروف عنه كراهية الإسلام، وهو من مؤسسي جريدة "شارلي إبدو" التي تعرض بعض أعضائها للقتل، من قبل مجموعات إرهابية وبالتالي صار لديه رد فعل مرضي من كل شيء له علاقة بالدين الإسلامي، وصار هناك لديه خلط غير معقول بين الإرهاب والإسلام.

وأوضح الكواكبي أن البيان يدعو إلى تعديل نصوص القرآن الكريم، لاحتوائها على دعوات للعنف، حسب زعمهم، متجاهلين سياق النص وظروفه ووجود نصوص مشابهة في الكتب السماوية الأخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر
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