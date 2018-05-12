إسرائيل: إيران "فهمت الدرس"

قال مسؤولون في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، إن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في سوريا دفعت الإيرانيين لإدراك أنهم عاجزون عن مواجهة تفوق الجيش الإسرائيلي.

ورجح هؤلاء المسؤولون أن "إيران فهمت الدرس، ولن تتورط في شيء ضد إسرائيل في الوقت القريب"، حسبما ذكرت اليوم القناة الثانية الإسرائيلية.

وذكرت القناة أن المعلومات المتوفرة لديها تفيد أن "الجيش عرض أمام الكابينت تقديره للوضع، وقال إن الجولة الحالية (مع إيران) انتهت، لكن التوتر لا يزال سائدا، وأن أمام إسرائيل مدة طويلة يمكن أن يحدث فيها أي شيء".

وأضافت القناة الثانية أن الكابينت يرى أن الأجندة الإيرانية تغيرت، إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي معها، وتركز حاليا على مواجهة القرار الأمريكي والضغوط الممارسة عليها.

"كما أن إيران معزولة دوليا في قضية محاولتها تعزيز نفوذها في سوريا، فالأمريكيون والأوربيون ضدها، وروسيا لم تقدم لهم المساعدة، فيما تجد إسرائيل نفسها مدعومة دوليا في موقفها الرافض لترسيخ إيران وجودها العسكري ونفوذها في سوريا"، بحسب المصدر نفسه.

وكان الجيش الإسرائيلي شن فجر الخميس الماضي هجوما على خمسين موقعا إيرانيا في سوريا تضم مراكز استخبارية وعسكرية ومخازن أسلحة ومراكز تقديم خدمات لوجستية.

وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد إطلاق نحو عشرين صاروخا من سوريا باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، قالت إسرائيل إن مضاداتها اعترضت أربعة منها، فيما سقط الباقي داخل الأراضي السورية.

ولم تحدد القناة الثانية الإسرائيلية أيا من أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الذين عبروا عن هذه المواقف، علما أن هذا المجلس حسب القانون الإسرائيلي يضم من ناحية أساسية كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء الدفاع والأمن الداخلي والعدل والمالية.

وأحيانا يحضر اجتماعاته وزراء آخرون حسب الموضوع الذي تتم مناقشته. ومن المستويات غير الوزارية يحضر اجتماع الكابينت المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، ورئيس مجلس الأمن القومي، وقادة الأجهزة الأمنية.