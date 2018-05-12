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سياسة

أمريكا وكوريا الشمالية.. من التهديد بحرب نووية إلى وعود بـ"مستقبل مزدهر"

بومبيو يعد بيونغ يانغ "بمستقبل مزدهر" إذا تخلت عن الأسلحة النووية
بومبيو يعد بيونغ يانغ "بمستقبل مزدهر" إذا تخلت عن الأسلحة النووية
12/5/2018

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة إن بإمكان كوريا الشمالية أن تتطلع إلى "مستقبل مفعم بالسلام والازدهار" إذا وافقت على التخلي بسرعة عن أسلحتها النووية.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ-وا في واشنطن وقبل لقاء قمة تاريخي بين الرئيس دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "إذا اتخذت كوريا الشمالية الخطوة الجريئة لنزع السلاح النووي بسرعة فإن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع كوريا الشمالية لتحقيق الازدهار على قدم المساواة مع أصدقائنا الكوريين الجنوبيين".

وأضاف "إذا اختار الزعيم كيم الطريق السليم سيكون هناك مستقبل مفعم بالسلام والازدهار للشعب الكوري الشمالي".

وعاد بومبيو من بيونغ يانغ هذا الأسبوع مع ثلاثة أمريكيين كانت كوريا الشمالية تحتجزهم، وقال إن الإفراج عن هؤلاء الرجال ساعد على تهيئة الظروف لاجتماع ناجح بين ترمب وكيم في سنغافورة في 12 يونيو /حزيران.

ولكن تصريحاته أوضحت أن الجانبين ما زالا مختلفين بشأن المسألة الأساسية المتعلقة بما يعنيه كل طرف بنزع السلاح النووي.

وقال بومبيو إنه عقد محادثات "جيدة وجوهرية" مع كيم في بيونغ يانغ في ثاني لقاء له مع الزعيم الكوري الشمالي خلال أقل من ستة أسابيع، وأبدى اعتقاده بأن الجانبين يتفهمان الهدف الأساسي من اجتماع القمة.

وأدى تطوير كوريا الشمالية لأسلحة وصواريخ نووية قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة إلى تبادل تصريحات عدائية بين ترمب وكيم العام الماضي مما أثار مخاوف من نشوب حرب جديدة بشأن شبه الجزيرة الكورية.

المصدر : رويترز
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