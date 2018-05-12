أسوشيتد برس: نتنياهو اجتمع بسفير الإمارات في واشنطن

كشفت وكالة أسوشيتد برس عن اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة في مارس/آذار الماضي في لقاء يعكس التقارب الإسرائيلي الإماراتي.

وقالت الوكالة (السبت) إن اللقاء جرى في طعم ميلانو الراقي بجامعة جورجتاون والذي يرتاده العديد من السياسيين البارزين في واشنطن، بدءا من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وحتى الوزراء في إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب.

وكان نتنياهو في واشنطن في ذلك الوقت لحضور أحد المؤتمرات الداعمة لإسرائيل.

وعن كيفية حدوث اللقاء أوضحت الوكالة أنه تم بناء على طلب من السفير الإماراتي في واشنطن، عندما كانت نتنياهو متوجها بصحبة زوجته سارة لتناول العشاء، وكان العتيبة في المطعم في ذلك الوقت مع بريان هوك، كبير مخططي السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، ومجموعة من الصحفيين الأمريكيين، والسفير البحريني في واشنطن الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة.

وقالت إن العتيبة عندما علم بوجود نتنياهو في المطعم أرسل رسالة إليه عبر مالك المطعم ثم عبر أحد الصحفيين يطلب استضافته على طاولته.

وأضافت الوكالة: "لم يمض وقت طويل قبل أن يأتي نتنياهو ليسلّم وهما في طريقهما للخارج. لكنهما توقفا قليلا للإجابة عن بعض الأسئلة من المجموعة بشأن إيران وقضايا أخرى".

وتابعت: "كانت هناك ابتسامات وضحكات بشأن غرابة الموقف، ثم صافح نتنياهو السفيرين قبل أن يغادر المطعم".

وقالت الوكالة إن الجانبين الإسرائيلي والإماراتي لم يكشفا عن هذا اللقاء، لكنها حصلت على هذه التفاصيل من ستة أشخاص بعضهم حضر اللقاء وبعضهم اطلع على ما جرى فيه.

وعلقت الوكالة بقولها إن هذا اللقاء "يلقي الضوء على واحد من أسوأ الأسرار في العالم العربي، وهو العلاقات الهادئة بين إسرائيل وعدد من جيرانها العرب، والتي بدأت تظهر للعلن بينما يجد الطرفان قضية مشتركة ضد خصمهما المشترك إيران".