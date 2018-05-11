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سياسة

شاهد: آلاف الإندونيسيين يحتشدون وسط جاكرتا دعما للفلسطينيين

11/5/2018

احتشد آلاف الإندونيسيين في وسط جاكرتا اليوم الجمعة للتعبير عن تأييدهم ودعمهم للفلسطينيين وللتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وحمل المحتجون لافتات ندد بقرار ترمب الخاص باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

ومن المقرر أن تُنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الأسبوع المقبل بموجب قرار ترمب.

وأثار قرار الرئيس الأمريكي الذي صدر بشأن القدس موجة غضب في إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، تضمنت احتجاجات جرى خلالها إحراق العلمين الأمريكي والإسرائيلي.

ولا يزال وضع القدس، المدينة المقدسة عند المسلمين والمسيحيين واليهود، أحد أكبر العوائق المتروكة لاتفاق السلام النهائي بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة للدولة التي يسعون لإقامتها مستقبلا بينما تزعم إسرائيل أن القدس الموحدة هي عاصمتها الأبدية.

المصدر : رويترز
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