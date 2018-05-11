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سياسة

راكب يهاجم مضيفا على طائرة مصرية متوجهة إلى ألمانيا

طائرة تابعة لشركة "إير كايرو" المصرية
طائرة تابعة لشركة "إير كايرو" المصرية
11/5/2018

هاجم راكب على متن طائرة مصرية متوجهة إلى ألمانيا أحد أفراد طاقم الضيافة مساء أمس الخميس.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية في مطار هانوفر إن باقي أفراد الطاقم وركاب آخرين تمكنوا من السيطرة على الراكب المعتدي وتقييد حركته بأحزمة في أحد المقاعد لضمان سلامة الرحلة والتمكن من مواصلتها.      

وحسب البيانات، كانت الطائرة التابعة لشركة "إير كايرو" المصرية أقلعت من مدينة الغردقة الساحلية المصرية متوجهة إلى مدينة هانوفر.

وكان الراكب خالف تعليمات طاقم الضيافة، وذلك بقيامه بالتدخين داخل مرحاض الطائرة.

وعندما رفض الراكب فتح باب المرحاض بعدما قام طاقم الضيافة بالدق عليه لإخراجه ومنعه من التدخين، فتح الطاقم باب المرحاض على الراكب، ووجدوه عاريا بداخله. 

وقام الراكب، 27 عاما، بعد ذلك بارتداء ملابسه، ثم باغت أحد أطقم الضيافة وهاجمه بلف ذراعه حول رقبة المضيف.

وعقب هبوط الطائرة في مطار هانوفر مساء أمس، تولت الشرطة الاتحادية الألمانية التعامل مع المهاجم وسلمته بلاغا جنائيا بتهمة التسبب في إصابة جسدية، حسب بيانات المتحدث باسم الشرطة.

وأضاف المتحدث أن المهاجم سيجرى استجوابه أيضا لارتكابه مخالفة نظامية بسبب تدخينه على متن الطائرة رغم حظر التدخين.

ولم يكن الراكب المعتدي مخمورا، حسبما أظهر اختبار الكحول الذي خضع له في مطار هانوفر. 

المصدر : الألمانية
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