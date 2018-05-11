خاتمي يحذر إسرائيل: سندمر تل أبيب وحيفا

نقل التلفزيوني الإيراني عن رجل الدين البارز أحمد خاتمي قوله اليوم الجمعة إنه إذا تصرفت إسرائيل بحماقة فسيتم تدمير تل أبيب وحيفا.

وقال خاتمي في خطبة الجمعة في جامعة طهران "سنطور قدراتنا الصاروخية رغم الضغوط الغربية… لتعرف إسرائيل أنها إذا تصرفت بحماقة فسيتم تدمير تل أبيب وحيفا بالكامل" فيما ترددت هتافات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

وفي لقطات بثها التلفزيون الرسمي، أوضح، أحمد خاتمي إنه لا يمكن الوثوق بالدول الأوربية وذلك بعد أن قال الرئيس حسن روحاني إن طهران ستبقى في الاتفاق النووي المبرم في 2015 حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وقال خاتمي "أمريكا لا يمكنها أن تفعل شيئا.. إنهم يسعون دوما لإسقاط النظام الإيراني وخروجهم من الاتفاق يتسق مع هذا الهدف… لا يمكن الوثوق أيضا بهؤلاء الموقعين الأوربيين… لا يمكن الوثوق بأعداء إيران".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الثامن من مايو /أيار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية، ولا تزال ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ملتزمة بالاتفاق لكنها تريد إجراء محادثات تتعلق ببرنامج طهران للصواريخ الباليستية وأنشطتها في المنطقة بما في ذلك سوريا واليمن.