الاتحاد الأوربي: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها

قالت المتحدثة باسم خارجية الاتحاد الأوربي"مايا كوتشيانتشيتش" في بيان، الخميس، إن بروكسل أكدت مرارًا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.

وجاء في بيان صادر عن المتحدثة، تعليقًا على استهداف تل أبيب، ليلة الأربعاء، مواقع إيرانية في سوريا ردًا على ما قالت إنه قصف طال أراضيها من قبل مجموعات تابعة لطهران، إن التقارير بشأن هجمات إيرانية من داخل سوريا طالت مواقع للجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، والتي ردّت عليها إسرائيل بقصف أهداف إيرانية في سوريا "مقلقة للغاية".

ودعا البيان، الأطراف الإقليمية الفاعلة إلى التحلي بضبط النفس وتجنب أي تصعيد يزيد من تقويض الاستقرار الإقليمي.

وفي نفس السياق، أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي الخميس بأن بريطانيا تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني.

وقال مكتب ماي في بيان "رئيسة الحكومة نددت بالهجمات الصاروخية الإيرانية على القوات الإسرائيلية وقالت إنها تدعم بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني".

وقال البيان البريطاني إن ماي ونتنياهو "اتفقا على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي العمل معا للتصدي لنشاط إيران الإقليمي المزعزع للاستقرار وأن تستخدم روسيا نفوذها في سوريا لمنع أي هجمات إيرانية أخرى".

وتابع البيان البريطاني أن ماي "أكدت مجددا موقفنا من الاتفاق النووي الإيراني وأشارت إلى أننا مع شركائنا الأوربيين ما زلنا ملتزمين بقوة بضرورة التمسك بالاتفاق باعتباره أفضل سبيل لمنع إيران من تطوير سلاح نووي".

وقالت إسرائيل إنها هاجمت كل البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا الخميس بعد أن أطلقت قوات إيرانية صواريخ على أراض تحتلها إسرائيل للمرة الأولى في قصف متبادل هو الأوسع نطاقا بين الجانبين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عمليته جاءت ردًا على قصف ميليشيات إيرانية مواقع له في هضبة الجولان المحتلة، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وهو ما نفته طهران.

وتحتل إسرائيل مناطق واسعة من هضبة الجولان، التي تعتبر جزءًا من الأراضي السورية، منذ حرب يونيو/حزيران عام 1967، وفي العام 1981 أعلنت ضمّها، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بذلك.