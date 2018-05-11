استطلاع: 54% من الإسرائيليين يتوقعون حربًا مع إيران

كشف استطلاع رأي أجري لمصلحة صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن 54% من الإسرائيليين يتوقعون مواجهة عسكرية مع إيران.

وذكرت الصحيفة اليوم الجمعة، أن الاستطلاع أجراه مركز "بانيلز بوليتيكس" يوم الأربعاء الماضي، أي قبل الهجوم الإسرائيلي فجر الخميس على عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا.

وبحسب الاستطلاع، فإن 54% من الإسرائيليين يرون أن المواجهة العسكرية المباشرة مع إيران "باتت قريبة".

وأضاف أن 18% متأكدون من ذلك، فيما يرى 36% أن احتمالات ذلك مرتفعة.

وبين الاستطلاع أن 69% من الإسرائيليين "راضون" عن السياسة الإسرائيلية تجاه إيران.

ويؤيد 54% ما قاله بعض المسؤولين السياسيين في إسرائيل، إنه "إن فرضت علينا مواجهة عسكرية مع إيران، فالأفضل أن تحدث الآن وليس في مرحلة لاحقة".

في المقابل، عبرت نسبة موازية (أي 54%) عن قلقها من وضع الجبهة الداخلية في إسرائيل، إذ يرون أنها "ليست محمية بشكل كافٍ في حالة وقوع المواجهة العسكرية مع إيران".

وبين الاستطلاع أن 38% يرون أن قرار الحرب (بشكل عام وليس فقط مع إيران) يجب أن يصدر فقط عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

في حين أيد 22% حصره في يد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، ورأت نسبة مساوية أن هذا القرار يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء بكافة أعضائه.

وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) أقر الأسبوع الماضي، مشروع قانون يحصر حق إعلان الحرب بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد استشارة وزير دفاعه.

ويلاقي هذا القانون كما تقول صحيفة "معاريف" معارضة في إسرائيل، إذ عبر 45% عن رفضهم له، فيما دعمه 38% .

ويأتي نشر نتائج الاستطلاع تزامنا مع توتر أمني تشهده حدود إسرائيل مع سوريا، بعد عملية استهدفت مواقع إيرانية هناك، فجر أمس الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عمليته جاءت ردا على قصف مليشيات إيرانية مواقع له في هضبة الجولان المحتل، في وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي، وهو ما نفته طهران.

وسادت منطقة الجولان حالة استنفار شديدة خلال الأيام الماضية، عقب تهديد طهران بالانتقام من هجمات إسرائيلية استهدفت في الأشهر والأسابيع الأخيرة عدة مواقع في سوريا، قتل فيها ضباط إيرانيون.