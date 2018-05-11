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سياسة

استشهاد فلسطيني وإصابة المئات برصاص الاحتلال على حدود غزة

متظاهرات يتدافعن للغطاء من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال على مسيرات العودة (أرشيفية)
متظاهرات يتدافعن للغطاء من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال على مسيرات العودة (أرشيفية)
11/5/2018

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني (الجمعة) وإصابة المئات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مع بدء فعاليات الجمعة السابعة من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة، في غزة، إن الفلسطيني جبر سالم أبو مصطفى (40 عاما) استشهد بعد تعرضه للرصاص الحي في منطقة الصدر على حدود مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة إن 36 مواطناً فلسطينياً، أصيبوا (الجمعة) بجراح مختلفة وبالاختناق، جرّاء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

ويتوافد الفلسطينيون، نحو مخيمات "العودة" (الخمسة)، للمشاركة بالجمعة السابعة من مسيرة العودة، والتي أطلقت عليها الهيئة الوطنية العليا للمسيرة اسم "جمعة الإعداد والنذير".

وبدأت مسيرات العودة، في 30 من مارس/آذار الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في 14-15 من مايو/أيار الجاري (ذكرى قيام دولة إسرائيل، والمعروف بالنكبة عند العرب والمسلمين والفلسطينيين)، تحت اسم "مليونية العودة".

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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