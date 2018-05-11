إيران: من حق سوريا الدفاع عن نفسها في مواجهة إسرائيل

نقل التلفزيون الإيراني عن وزارة الخارجية قولها اليوم الجمعة إن طهران تؤيد حق سوريا في الدفاع عن نفسها في مواجهة عدوان إسرائيل واتهمت المجتمع الدولي بالتزام الصمت.

ونسب التلفزيون للمتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي القول "تدين إيران بشدة… هجمات إسرائيل على سوريا.. صمت المجتمع الدولي يشجع العدوان الإسرائيلي. لسوريا كل الحق في الدفاع عن نفسها".

وقالت إسرائيل إنها هاجمت كل البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا تقريبا أمس الخميس بعد أن أطلقت قوات إيرانية صواريخ على أراض تسيطر عليها إسرائيل للمرة الأولى في أعنف مواجهة عسكرية بين البلدين.

وجاءت المواجهة بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015 بين القوى الكبرى وإيران بهدف كبح برنامج طهران النووي.

وتساند إيران نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وترفض إيران منذ الثورة الإسلامية في 1979 الاعتراف بإسرائيل.