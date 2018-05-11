البث الحي
سياسة

إيران: من حق سوريا الدفاع عن نفسها في مواجهة إسرائيل

دبابة إسرائيلية في حقل بمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل – 10 مايو
دبابة إسرائيلية في حقل بمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل – 10 مايو
11/5/2018

نقل التلفزيون الإيراني عن وزارة الخارجية قولها اليوم الجمعة إن طهران تؤيد حق سوريا في الدفاع عن نفسها في مواجهة عدوان إسرائيل واتهمت المجتمع الدولي بالتزام الصمت.

ونسب التلفزيون للمتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي القول "تدين إيران بشدة… هجمات إسرائيل على سوريا.. صمت المجتمع الدولي يشجع العدوان الإسرائيلي. لسوريا كل الحق في الدفاع عن نفسها".

وقالت إسرائيل إنها هاجمت كل البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا تقريبا أمس الخميس بعد أن أطلقت قوات إيرانية صواريخ على أراض تسيطر عليها إسرائيل للمرة الأولى في أعنف مواجهة عسكرية بين البلدين.

وجاءت المواجهة بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015 بين القوى الكبرى وإيران بهدف كبح برنامج طهران النووي.

وتساند إيران نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وترفض إيران منذ الثورة الإسلامية في 1979 الاعتراف بإسرائيل.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ثقافة البلطجة وبلطجة المثقفين

الشافعي وفضل "المنتخب والمعين"

آلاف الباكستانيين يختبرون لقاحا صينيا ضد كورونا.. تعرف عليه

باكستان تختبر لقاحا جديدا لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)
الأكثر قراءة

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)