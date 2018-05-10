مهاتير محمد يحقق فوزا مدويا بانتخابات ماليزيا

أظهرت النتائج النهائية فوز السياسي الماليزي المخضرم مهاتير محمد زعيم تحالف المعارضة بالأغلبية في الانتخابات العامة التي أجريت في البلاد الأربعاء.

وبهذا الفوز يعود الرجل القوي إلى منصب رئيس الوزراء الذي شغله سابقا على مدى 22 عاما.

وقالت مفوضية الانتخابات إن النتائج النهائية تظهر حصول "تحالف الأمل" الذي يتزعمه مهاتير على 113 مقعدا من أصل 222 مقعدا في البرلمان، بينما حصل تحالف باريسان الحاكم على 79 مقعدا.

وبهذا الانتصار المدوي يصبح مهاتير (92 عاما) أكبر زعيم منتخب في العالم.

وقال مهاتير في مؤتمر صحفي إنه يتوقع أن يؤدي اليمين القانونية رئيسا للوزراء الخميس.

ولم يكن كثيرون يتوقعون فوز مهاتير في مواجهة الائتلاف الذي يحكم ماليزيا منذ استقلالها عن بريطانيا قبل نحو ستة عقود.

وأغلقت الشرطة عدة طرق رئيسية في قلب العاصمة مع ظهور المؤشرات على أن ائتلاف رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق يتعثر.

وأجل حزب عبد الرزاق مؤتمرا صحفيا، كان مقررا مساء الأربعاء، حتى صباح الخميس وقال إن نجيب الذي حكم البلد لما يقرب من عشر سنوات سيخاطب وسائل الإعلام الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش) صباح الخميس.