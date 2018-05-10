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سياسة|السويد

لاعبة كرة قدم سويدية تثير الجدل بعد اعتناقها الإسلام

حارسة مرمى المنتخب السويدي، تحت 19 عامًا، رونجا آندرسون
حارسة مرمى المنتخب السويدي، تحت 19 عامًا، رونجا آندرسون
10/5/2018

باتت حارسة مرمى المنتخب السويدي، تحت 19 عامًا، رونجا آندرسون حديث الناس في بلادها بعد اعتناقها الإسلام.

وفي مقابلة لها مع صحيفة "افتونبلاديت" المحلية، قالت آندرسون إن اعتناقها الإسلام قوبل بردود فعل كبيرة من قبل المقربين منها، لا سيما أسرتها.

وأضافت قائلة "لقد أخذوا يطلقون الأحكام المسبقة بحقي، كما أنني تعرضت لخطابات تحض على الكراهية، لكن مع كل هذا فإني فخورة بكوني مسلمة".

وأوضحت اللاعبة التي ترتدي قميص فريق "IkUppsala" لكرة القدم النسائية، أن بعض أصدقائها تأثروا بالإسلام بعد اعتناقها له.

وتابعت قائلة في ذات السياق "بعد أن اعتنقت الإسلام أدركت من فوري أنني انتقلت لدين جميل. فأنا أؤمن بكل ما ورد في القرآن الكريم، وأعرف الله، وشعرت بمساعدته لي".

وشددت آندرسون على أنها ستسعى جاهدة لتنفيذ أوامر الدين الإسلامي، لافتة لاعتزامها الصيام في شهر رمضان المقبل.

المصدر : الأناضول
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