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سياسة|ماليزيا

شاهد: مهاتير محمد يؤدي اليمين رئيسا لوزراء ماليزيا

10/5/2018

أدى رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد اليمين رئيسا للوزراء من جديد (الخميس) بعدما قاد أحزاب المعارضة إلى أول فوز انتخابي لها في البلاد منذ ستة عقود.

وأحدثت نتائج الانتخابات زلزالا سياسيا في هذا البلد ذي الأغلبية المسلمة، بعدما فازت المعارضة على تحالف الجبهة الوطنية الذي يحكم البلاد منذ نحو ستين عاما.

وقالت مفوضية الانتخابات إن النتائج النهائية تظهر حصول "تحالف الأمل" الذي يتزعمه مهاتير على 113 مقعدا من أصل 222 مقعدا في البرلمان، بينما حصل تحالف باريسان الحاكم، بقيادة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، على 79 مقعدا.

وبتوليه رئاسة الوزراء يصبح مهاتير (92 عاما) أكبر زعيم منتخب في العالم.

وقال مسؤولون بقصر ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس في بيان إنه قرر دعوة مهاتير محمد لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وإن الملك "يدعم ويحترم بشدة العملية الديمقراطية ورغبات مواطنيه".

المصدر : وكالات
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