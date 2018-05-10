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سياسة

شاهد: مقتل 8 من أسرة واحدة في قصف لمغارة تؤويهم بإدلب

10/5/2018

قُتل 8 مدنيين، جراء قصف جوي استهدف مغارة لجأ إليها مدنيون في قرية، بإدلب، الخاضعة لمناطق "خفض التوتر" شمال غربي سوريا.

وقال مدير الدفاع المدني "القبعات البيض" مصطفى حاج يوسف، إن ريف إدلب يتعرض لقصف عنيف منذ مساء الأربعاء.

وأضاف أن مغارة لجأ إليها المدنيون هربا من الهجمات بقرية معرزيتا جنوبي إدلب، تعرضت لهجوم جوي قتل فيه 8 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال وامرأتان.

من جانب آخر، أكد مرصد مراقبة الطيران التابع للمعارضة في إدلب، عبر موقعه على الإنترنت، أن طائرات روسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية، وشنت غارة على قرية معرزيتا بإدلب.

وبحسب بيانات الدفاع المدني السوري، فإن الغارات الجوية والبرية التي شنها النظام السوري وداعموه، منذ بداية العام الجاري، أدت إلى مقتل 674 مدنيًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 4 آلاف و204 آخرين بجروح.

ومحافظة إدلب هي أكبر منطقة مكتظة بالسكان لا تزال خاضعة لسيطرة المعارضة التي تقاتل النظام.

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، توصلها إلى اتفاق بإنشاء مناطق خفض توتر تشمل محافظة إدلب، وأجزاء محددة من محافظات حلب (شمال)، وحماة (وسط)، واللاذقية (غرب).

المصدر : الأناضول
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