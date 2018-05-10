شاهد: ترمب يستقبل 3 أمريكيين كانوا معتقلين في كوريا الشمالية

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس 3 أمريكيين كانوا معتقلين في كوريا الشمالية، وذلك في قاعدة "أندروز" الجوية بولاية ميرلاند القريبة من العاصمة واشنطن.

وعاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من كوريا الشمالية اليوم مرفوقا بالأمريكيين الثلاثة، على متن طائرتين هبطتا في القاعدة الجوية.

وكانت كوريا الشمالية اعتقلت كلا من "كيم هاك ـ سونغ" و"كيم سانغ دوك"، في 2015، فيما اعتقلت "كيم دونغ شول" العام الماضي؛ بتهمة "ممارسة أنشطة تخريبية معادية".

وقال ترمب خلال استقبالهم: "كل شيء على ما يرام، هذه ليلة خاصة لهؤلاء الأشخاص العظماء الثلاثة".

وأضاف: "بصراحة، لم نكن نعتقد أن هذا سيحدث، وقد حدث، كان شيئًا مهمًا جدًا لنا جميعًا".

وأعرب عن اعتقاده بأن زعيم كوريا الشمالية، "كيم غونج أون"، مستعد للتفاوض بشأن برنامجي بلده النووي والصاروخي.

وقال ترمب: "أعتقد حقًا أنه يريد أن يفعل شيئًا وأن يُدخل بلده إلى العالم الحقيقي.. بعض الأشياء العظيمة يمكن أن تحدث، وهذا ما نأمل".

واعتبر ترمب أن إطلاق سراح الأمريكيين الثلاثة هو جزء من العمل على نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وتحدث "كيم دونغ شول"، أحد المعتقلين السابقين، باللغة الكورية قائلًا إن "هذا يشبه الحلم، ونحن سعداء للغاية".

وتابع: "لقد عوملنا بطرق مختلفة.. أُجبرت على القيام بأعمال شاقة، لكنني تلقيت أيضًا علاجًا طبيًا من الكوريين الشماليين عندما مرضت".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت، في مؤتمر صحفي، أمس إن إطلاق كوريا الشمالية للرهائن الثلاثة يعتبر "خطوة إلى الأمام، لكن نزع السلاح النووي الكوري الشمالي يبقى أبرز أولوياتنا".

وذكرت ساندرز أنه تم تحديد مكان وموعد اللقاء المرتقب بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية، دون تفاصيل.

وشددت على أن "حملة الضغوط على كوريا الشمالية ستستمر حتى نزع السلاح النووي".

ومن المتوقع أن يلتقي ترمب و"غونج أون" خلال الأسابيع المقبلة، في ظل انفراجة تشهدها علاقات البلدين.