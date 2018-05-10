شاهد: "بات مان" الفلسطيني يقاوم "الجوكر" الإسرائيلي بغزة

انتقل الصراع، بين الشخصيات الخيالية المصورة، من عالم الكرتون والسينما، إلى منطقة الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

فقد ارتدى الشاب الفلسطيني،محمد أبو حجر زيّ شخصية "بات مان" (شخصية خيالية خيّرة)، قرب السياج الفاصل، ليصارع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أطلق عليه اسم "الجوكر" (شخصية خيالية شريرة).

وتفاجأ الفلسطينيون المتظاهرون قرب الحدود مع إسرائيل (جنوب القطاع، شرقي خانيونس)، بالشاب أبو حجر، مرتديا زي "بات مان" (الرجل الوطواط)، ملوحًا بالعلم الفلسطيني.

ويرى "أبو حجر" أن ارتداء زي "بات مان"، الشخصية الخيالية التي تجسّد الخير، هو أنسب وسيلة لمقاومة "الجوكر" الإسرائيلي، الموجود قرب حدود غزة، بشكل سلمي.

ويقول أبو حجر "اليوم أتقمص شخصية بات مان، بطل الخير الذي يحارب أهل الشر، وأرسل رسالة سلام للعالم من هنا قرب حدود غزة".

وأضاف "الجوكر الإسرائيلي هو أهل الشر، جئت اليوم لأرفع قبضتي إلى السماء ملوحًا بعلم فلسطين".

وتجوّل الشاب "أبو حجر" وهو يرتدي زي "بات مان" ورافعًا العالم الفلسطيني قرب تلك الحدود، وعلى مرأى من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم سلمية فعالية أبو حجر، إلا أن جيش الاحتلال واجهها بإطلاق القنابل المُدمعة والتي تسبب الاختناق.

وأضاف "لا يزال الجوكر يستخدم السلاح المحرم دوليًا والرصاص المتفجر والغازات السامة المحرمة والمحظورة دوليًا".

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس/آذار الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هُجروا منها عام 1948.

ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في 15 مايو/أيار الجاري (ذكرى النكبة وقيام ما بات يعرف بدولة إسرائيل).

ويقمع جيش الاحتلال تلك الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف.