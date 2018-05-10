شاهد: السعودية تختبر صافرات الإنذار مع تصاعد قصف الحوثيين

دوّت صافرات الإنذار في أنحاء العاصمة السعودية الرياض ومناطق أُخرى من المملكة يوم الخميس (10 مايو أيار) غداة إطلاق الحوثيين في اليمن صواريخ باليستية صوب المدينة.

ولم تكشف السلطات السعودية عن سبب اختبار صافرات الإنذار التي كانت آخر مرة استُخدمت فيها إبان حرب الخليج.

وقالت وكالة رويترز إن المسؤولين في إدارة الدفاع المدني لم يردوا على أسئلة تطلب توضيحات بشأن الموضوع.

وجاء في بيان نُشر على حساب إدارة الدفاع المدني على موقع تويتر أن الهدف هو تحديث نظام الإنذار المبكر لمواجهة التغيرات بكل أنواعها وتنبيه السكان في حالات الطوارئ.

وقال سعودي من سكان الرياض يُدعى عمر العتيبي إن استخدام صافرات الإنذار شيء مهم لتنبيه المواطنين من أجل الاستعداد في أوقات الخطر، سواء كانت كوارث طبيعية أو عند حدوث قصف بالصواريخ.

وقال سعودي يدعى أحمد المقحم إن صوت الصافرات أعاد إلى ذاكرته ما كان يحدث عام ١٩٩٠ إبان حرب الخليج.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن سعيا لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا بعد أن طردها الحوثيون من صنعاء.

وقال الحوثيون يوم الأربعاء إنهم أطلقوا صواريخ على أهداف اقتصادية في الرياض.

وقال متحدث باسم التحالف العسكري بقيادة السعودية في بيان إن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت صاروخا بينما سقط آخر في منطقة صحراوية غير مأهولة جنوبي المدينة.

وقالت إدارة الدفاع المدني إن التجربة أثبتت نجاحها في الرياض والمنطقة الشرقية التي تحوي معظم احتياطيات النفط في البلاد.