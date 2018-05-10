الجيش المصري يعلن مقتل 21 شخصا في سيناء

أعلن الجيش المصري مقتل 21 "مسلحا"، وتوقيف 238 شخصا خلال الأيام الماضية ضمن العملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد، وفي مقدمتها منطقة سيناء شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان عسكري متلفز (رقم 21)، الخميس، تضمن نتائج من عملية "المجابهة الشاملة"، التي انطلقت 9 فبراير/شباط الماضي تحت عنوان "سيناء 2018" ، دون تحديد موعد لنهاية العملية.

وقال البيان إن "عمليات لقوات الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية أسفرت على كافة الاتجاهات الاستراتيجية على مدار الأيام الماضية عن "القضاء على 21 من العناصر التكفيرية المسلحة".

وأضاف البيان أنه "تم القبض على 6 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة بالإضافة إلى 232 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم".

وأول أمس تداول ناشطون عبر الإنترنت مقطع فيديو وصف بالصادم، يظهر فيه من قالوا إنهم أفراد من الجيش المصري يعدمون طفلا في سيناء بإطلاق الرصاص عليه.

ولم يتسن التأكد من تاريخ تصوير الفيديو المتداول، كما لم يصدر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أي تعليق بشأنه.

لكن الناشطين تداولوا بيانا مصورا كان قد نشره المتحدث العسكري على صفحته الرسمية قبل شهرين، وعرض فيه ما قال إنها صور لإرهابيين تم القضاء عليهم في سيناء، ومن بينها تظهر صورة يقول الناشطون إنها لنفس الطفل المقتول، مستدلين على ذلك بلباسه والغطاء الذي لف به قبل إعدامه.

ونشرت صفحة "سيناء بلس" على تويتر أن "ضابط احتياط يدعى محمد عامر يعترف بتصفيته الصبي الذي ظهر في الفيديو الذي نشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال الناشط الحقوقي المصري هيثم غنيم إن "قوة من الجيش تصطحب شابا صغيرا تم اعتقاله، وتجعله ينام على الأرض، وهو مغمى العينين، ويقول له الضابط متخفش مش هنقتلك، والطفل يستغيث بأمه، والضابط يقول له متخافش أبوك هيجي ياخذك، ثم بمنتهى الخسة يطلق رصاصات على رأسه وظهره".

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتداول فيها ناشطون مقاطع لقيام مسلحين يُعتقد أنهم من الجيش المصري بتصفية مدنيين عزّل في سيناء، ووثقت منظمة العفو الدولية في أبريل/نيسان 2017 تنفيذ الجيش المصري إعدامات ميدانية في سيناء.

وأطلق الجيش المصري في فبراير/شباط الماضي حملة عسكرية موسعة في سيناء بدعوى محاربة الإرهاب، أسفرت عن مقتل المئات واعتقال الآلاف.