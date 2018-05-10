الجيش الإسرائيلي يقصف القنيطرة وإطلاق صافرات إنذار بالجولان المحتل

قال مراسل الجزيرة إن المدفعية الإسرائيلية قصفت مواقف لقوات النظام السوري في ريف القنيطرة جنوب البلاد، بينما دوت صفارات الإنذار في الجولان المحتل.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن عدة قذائف مصدرها الأراضي الفلسطينية المحتلة أطلقت باتجاه مدينة البعث بالقنيطرة، وأضافت أنه "لا أنباء عن إصابات".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري بالنظام السوري قوله إن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية معادية".

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر صباح الخميس إن الجيش رصد إطلاق نحو ٢٠ صاروخًا من سوريا على هضبة الجولان.

وأضاف أنه تم اعتراض بعض الصواريخ، ولم تقع إصابات أو أضرار ملموسة.

واتهم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "فيلق القدس الإيراني" بإطلاق الصواريخ، وقال إن إسرائيل تعتبر هذا "اعتداء إيرانيا".