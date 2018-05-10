إسرائيل تعلن تعرضها لهجوم إيراني وتقصف سوريا بالصواريخ

شنت إسرائيل فجر اليوم الخميس قصفًا صاروخيًا مكثفًا على عدة مواقع عسكرية في سوريا، ما أدى إلى تدمير مخزن للذخيرة وبعض الرادارات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته في الجولان المحتل تعرضت لقصف إيراني.

وأقرّت الوكالة السورية للأنباء (سانا) بأن بعض الصواريخ الإسرائيلية أصابت هدفها ودمرت موقعًا للرادار ومستودعًا للذخيرة، ولكنها لم تحدد مكانهما.

وزعمت الوكالة إسقاط قوات الأسد "عشرات الصواريخ الإسرائيلية"، ونقلت عن مصدر رسمي قوله إن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعشرات الصواريخ الإسرائيلية، وبعضها يصيب هدفه ويدمر أحد مواقع الرادار".

ونقل التلفزيون السوري أن إسرائيل قصفت مطار الخلخة واللواء 150 في السويداء، لكنه أفاد أيضًا بإسقاط صواريخ إسرائيلية إلى الجنوب من حمص.

ونقل مراسل الجزيرة أن عدة مواقع تابعة للنظام في جنوب دمشق وحمص ومدينة البعث في القنيطرة تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته في الجولان السوري المحتل تعرضت لقصف بالصواريخ والقذائف شنته قوات إيرانية موجودة في سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش المقدم جوناثان كونريكوس إن فيلق القدس الإيراني أطلق نحو عشرين صاروخًا وقذيفة من مرتفعات الجولان على أهداف إسرائيلية.

وأضاف أن إسرائيل اعترضت "بعضًا" من الصواريخ، وأنه لا توجد تقارير عن وقوع خسائر بشرية، وأن الأضرار التي لحقت بالمواقع محدودة.

ونشر الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي تغريدة على حسابه بموقع تويتر قال فيها إنه "تم رصد إطلاق نحو 20 صاروخًا من قبل فيلق القدس الإيراني باتجاه خط المواقع الأمامي في هضبة الجولان".

وأَضاف أنه "تم اعتراض بعض الصواريخ (لم يوضح مصير بقية الصواريخ) ولم تقع إصابات أو أضرار ملموسة".

واعتبر أدرعي الهجوم "عدوانًا إيرانيًا ينظر إليه بخطورة"، مضيفًا "الجيش الإسرائيلي مستعد لسيناريوهات متنوعة، وأنه لا توجد في هذه اللحظة تعليمات خاصة للجبهة الداخلية".

وكانت صفارات الإنذار الإسرائيلية انطلقت في الساعات الأولى من فجرالخميس في هضبة الجولان المحتلة، للتحذير من إمكانية وقوع هجوم صاروخي.

كما تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت قد استهدفت في وقت سابق أيضًا فجر الخميس، مواقع للنظام السوري في محافظة القنيطرة (جنوب)، بقصف بالدبابات والصواريخ، تلاه قصف جوي.

وسادت منطقة الجولان حالة استنفار شديدة على خلفية تهديد إيران بالانتقام من الهجمات الإسرائيلية استهدف في الأشهر والأسابيع الأخير عدة مواقع للقوات الإيرانية في سوريا، قتل فيها عدد من الضباط الإيرانيين ودمرت معدات عسكرية.