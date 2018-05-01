البث الحي
سياسة|الجزائر

وزيرة جزائرية تنفي حذف سورة قرآنية من المناهج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
1/5/2018

نفت وزيرة جزائرية، وجود مقترح لحذف سورة قرآنية من الكتب المدرسية، أثار جدلًا كبيرًا في البلاد خلال الأيام الأخيرة.

وقالت وزيرة التعليم الجزائرية " نورية بن غبريط" في تصريح للتلفزيون الحكومي، مساء الاثنين إن هناك سوء فهم، والجدل الموجود بشأن هذه السورة (الإخلاص) كذب في كذب.

وأضافت " نطمئن الجميع أنه ليس بيد شخص واحد مهما كانت كفاءته أن يضيف أو يحذف شيئًا من المناهج التعليمية.

والأسبوع الماضي، نقلت وسائل إعلام محلية عن جيلالي مساري، مدير المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا (حكومي)، اقتراحه خلال الملتقى الدولي حول تدريس التربية الإسلامية الذي عُقد 23 و24 أبريل/ نيسان الماضي بالعاصمة الجزائر، حذف سورة (الإخلاص) من المناهج الدراسية، وبرر مساري اقتراحه بـصعوبة فهمها من تلاميذ الطور (المرحلة) الابتدائي، وعدم قدرتهم على استيعاب معانيها.

وأثار المقترح جدلًا متصاعدًا عبر وسائل الإعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات للسلطات بوقف استهداف مقومات الهوية الإسلامية بالمنظومة التعليمية.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)