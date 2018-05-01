البث الحي
سياسة

واشنطن تطالب السودان بوقف التعاون مع كوريا الشمالية

الرئيس السوداني عمر البشير
الرئيس السوداني عمر البشير
1/5/2018

أعلن مسؤول أمريكي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه على السودان "إنهاء أي علاقة تجارية" مع كوريا الشمالية قبل بدء مفاوضات لإزالته عن اللائحة الأمريكية السوداء للإرهاب.

ليست للسودان علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية منذ سنوات، لكن بعض منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد وجود تعاون عسكري بين البلدين، وتعتبر واشنطن أن على الخرطوم أن تعطي ضمانة كاملة بإنهاء تعاونها مع بيونغ يانغ.

وقال المسؤول لوكالة (فرانس برس) الإثنين "من المهم قبل أي شيء وقف أي علاقات تجارية مع كوريا الشمالية" وأضاف "لا تعاملات بعد الآن، نقطة على السطر، أعطونا الدليل أنكم أوقفتم ذلك فعليا، هذا ما يجب أن يقوموا به".

وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان الأحد "عدم وجود أي تعاملات مع جمهورية كوريا الشمالية سواء كانت في القطاعات المشمولة بالعقوبات أو أي قطاعات أخرى.

وكانت واشنطن قد رفعت في تشرين الأول/أكتوبر الحظر التجاري الذي فرضته على الخرطوم منذ عقود، إلا أنها أبقت البلد على لائحة "الدول الداعمة للإرهاب" التي تتضم أيضاً كوريا الشمالية وسوريا وإيران.

وتشير المصارف السودانية إلى أن هذا الأمر يعيق العلاقات التجارية بين المصارف العالمية والسودانية ويبطئ الانتعاش الاقتصادي في البلاد التي تشهد تضخما مستمرّا في الأسعار ودينا عاما مرتفعا بالإضافة إلى خسائر في العائدات النفطية.

وتؤكد الخرطوم التزامها بكل قرارات مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية.

وفي 1997، فرضت واشنطن عقوبات على السودان, وبعد عقود من التوتر، تحسنت العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن والخرطوم في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وبعدها مع رفع الرئيس الحالي دونالد ترمب العقوبات عن السودان العام الماضي.

وقد تأثرت الأوضاع المالية للسودان بشدة بعد استقلال جنوب السودان عام 2011، الذي حرم الشمال من حوالي 75% من عائدات البلاد النفطية.

المصدر : مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)