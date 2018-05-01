البث الحي
سياسة|سوريا

فيديو عمره 6 سنوات يجبر وزير دفاع النمسا على فتح تحقيق

1/5/2018

أمر وزير الدفاع النمساوي بفتح تحقيق لتحديد ما إذا كان جنود نمساويون يعملون في قوات حفظ السلام قد تركوا سيارة تابعة للشرطة السورية تدخل كمينا قاتلا بمنطقة هضبة الجولان قبل 6 سنوات.

ونشرت صحيفة "دير فالتر" النمساوية الأسبوعية، الجمعة، تسجيلًا مصورًا مسربًا سجله على ما يبدو جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول عام 2012 ويظهر مهربين سوريين ينصبون كمينًا للشرطة السورية.

وفي التسجيل يسمع صوت جنود حفظ السلام النمساويين يبحثون ما إذا كانوا سيحذرون الشرطة أم لا، لكنهم يسمحون لعناصر الشرطة بالمرور في النهاية.

وأظهر الفيديو لقطات متعددة لرجال يعدون كمينًا كما يظهرون من منظار مقرب، وصوت باللغة الألمانية لجنود حفظ سلام يتحدثون "أنا ألتقط تسجيلا مصورا.. هل سمعت الطلقة الأولى؟.. أكانت تلك طلقة بالفعل؟.. إنها مهمة انتحارية.. هذا جنون".

وتابع أحدهم "صديقي، في الواقع عليك أنت أن تبلغ الرفاق.. أحدهم سقط بالفعل".

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنها لم تدرك "أبعاد الواقعة" إلا بعد أن سربت دير فالتر التسجيل المصور.

وقال وزير الدفاع ماريو كوناسيك "إن الواقعة يجب استظهارها بكل دقة وبشكل كامل".

ودور قوات حفظ السلام النمساوية على الحدود بين سوريا وإسرائيل انتهى عام 2013.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)