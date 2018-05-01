شاهد: آليات الاحتلال تهدم بناية سكنية في القدس

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بناية سكنية وشردت ساكنيها في العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة تعود للمواطن المقدسي جمال عليان بحجة عدم الحصول على ترخيص لبنائها.

وقال محمد أبو الحمص، عضو لجنة الدفاع عن أراضي العيساوية، إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية ترافقها 3 جرافات كبيرة اقتحمت البلدة قبل تنفيذ عملية الهدم.

وأفاد صاحب المنزل باقتحام قوات كبيرة من عناصر الجيش وشرطة الاحتلال المنزل صباحا، وطردهم منه وشروعهم في إفراغه من بعض محتوياته، قبل أن تبدأ الآليات بالهدم الذي استغرق حوالي ثلاث ساعات.

وكان عليان قد شيّد البناية التي تحتوي على شقتين سكنيتين وثلاثة محال تجارية على مساحة 200 متر مربع في حي درويش وسط البلدة، ويسكن وزوجته وأبناؤه الثلاثة أحد الطوابق، بينما الطابق الثاني قيد التشطيب تمهيدا لزواج أحد أبنائه.

وبحسب صاحب البيت الذي لم يعد لديه مكان يؤويه وعائلته، فقد وصل عناصر البلدية قبل أسبوع إلى الحي وصوّروا المبنى، لكنهم لم يسلموه أي إنذار أو أمر هدم.

وأكد عليان الذي يسكن وعائلته في المبنى منذ خمس سنوات، أنه حصل على مخالفة بناء بقيمة 250 ألف شيكل (نحو 70 ألف دولار) في السنة الأولى لسكنه في المبنى، وباشر في إجراءات الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، ودفع عشرات آلاف الشواكل للبلدية وللمحامي المسؤول عن الملف وأصبحت الآن بلا فائدة.

واندلعت مواجهات في محيط المبنى المهدّم لدى انسحاب آليات بلدية الاحتلال والتي رافقتها قوات من الجيش والشرطة، واستخدمت هذه القوات قنابل الصوت والرصاص المطاطي، مما أدى إلى إصابة مصور قناة الجزيرة وائل السلايمة في القدس برصاصة مطاطية.

وقبل أيام، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في تقرير، إن السلطات الإسرائيلية هدمت 55 منزلا في مدينة القدس الشرقية منذ بداية العام الجاري بادعاء البناء غير المرخص.