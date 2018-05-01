تقرير: كبير موظفي البيت الأبيض ينعت ترمب بـ"الأحمق"

كشف تقرير لشبكة (إن بي سي) الأمريكية، الإثنين، أن كبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، نعت الرئيس، دونالد ترامب "بـالأحمق".

وأفاد تقرير الشبكة، أن كيلي، دائمًا ما يقلل من ذكاء ترمب، ويعتبر نفسه أنه ينقذ الولايات المتحدة الأمريكية من الكارثة.

واستند تقرير الشبكة إلى شهادات، أدلى بها ثمانية من الموظفين السابقين، والحاليين في البيت الأبيض.

وتعتقد مصادر (إن بي سي) أن كبير موظفي البيت الأبيض، سيرحل عن منصبه بحلول شهر يوليو/تموز المقبل، وأن كيلي وترمب "تعبا من بعضهما" على حد تعبير الشبكة.

وبحسب المصدر ذاته فإن كيلي يصور نفسه لمساعدي إدارة ترمب على أنه الحصن الوحيد ضد الكارثة، كما أنه وصف ترمب في مناسبات عدة بـالأحمق.

غير أن ثلاثة متحدثين باسم البيت الأبيض، قالوا إنهم لا يصدقون وصف كيلي للرئيس الأمريكي بـالأحمق، مؤكدين أنهم لم يسمعوا بذلك من قبل، كما نفى كيلي أن يكون قد وصف ترمب بالـ "أحمق".

وقال كيلي في بيان "أقضي وقتا أطول مع الرئيس أكثر من أي شخص آخر ولدينا علاقة صريحة وقوية بشكل لا يصدق".

وأضاف "إنه (ترمب) وأنا نعلم أن هذه القصة محض هراء"،

وتابع "لدي التزام تجاه الرئيس وجدول أعماله وبلدنا، وهذه هي محاولة أخرى مثيرة للشفقة لتشويه سمعة المقربين من الرئيس وتشتيت الانتباه عن نجاحات الإدارة العديدة".

وليست هذه التقارير الإعلامية الأولى، التي تتحدث عن سوء العلاقة بين ترمب وكيلي، إذ كشفت تقارير سابقة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن نية جون كيلي تقديم استقالته.