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سياسة|الولايات المتحدة

"بيل غيتس" يرفض منصب مستشار البيت الأبيض للعلوم

الملياردير الأمريكي بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت
الملياردير الأمريكي بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت
1/5/2018

رفض بيل غيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بالعمل مستشارًا للبيت الأبيض في مجال العلوم.

وقال غيتس، في مقابلة مع مجلة "ستايت نيوز" الأمريكية، إنه بحث مع ترمب عندما التقاه الشهر الماضي، في المكتب البيضاوي، موضوع إنتاج لقاح شامل ضد الإنفلونزا.

وأضاف أن ترمب أبدى اهتمامًا كبيرًا بالفكرة، وهاتف رئيس مديرية الرقابة على المواد الغذائية والأدوية، سكوت غوتليب، وسأله عن إمكانية إنتاج مثل هذا اللقاح.

وأوضح غيتس أن مؤسسته تبرعت بـ 12 مليون دولار مساهمة منها في هذا المشروع.

ويرى أن اللقاح المذكور قد يستقطب الاهتمام البحثي العالمي، باعتباره أحد أهم وأحدث الاكتشافات العلمية في وقتنا الحالي.

وأشار إلى أن ترمب سأله "ألا ترغب في أن تشغل منصب مستشار العلوم بالبيت الأبيض؟"، ليجيب غيتس بلباقة "لن يكون ذلك أفضل استخدام لوقتي"، وفقًا للمصدر ذاته.

المصدر : الأناضول
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