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سياسة

المغرب يقطع علاقاته مع إيران بسبب دعمها جبهة البوليساريو

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
1/5/2018

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة إن المملكة ستقطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو.

وأضاف بوريطة أن هذا القرار بشأن "العلاقات الثنائية" حصريا بين البلدين ولا علاقة له بالتطورات في الشرق الأوسط. وكان بوريطة يتحدث للصحفيين في الرباط قادما من طهران حيث أبلغ نظيره الإيراني جواد ظريف قرار المملكة.

وذكر بوريطة للصحفيين أن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني في الرباط.

وأضاف أن إيران وحليفتها اللبنانية، جماعة حزب الله الشيعية، تدعمان البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها.

وأوضح وزير الخارجية المغربي أن قطع العلاقات مع إيران بسبب "تورط" حزب الله اللبناني في ارسال أسلحة الى بوليساريو، عن طريق "عنصر" في السفارة الإيرانية بالجزائر.

ومنطقة الصحراء الغربية مقسمة فعليا بواسطة ساتر ترابي يفصل منطقة يسيطر عليها المغرب ويصفها بأنها أقاليمه الجنوبية عن أرض خاضعة لهيمنة البوليساريو، مع وجود منطقة عازله بين المنطقتين تراقبها الأمم المتحدة.

المصدر : وكالات
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