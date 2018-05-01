إسرائيل ترجئ اختبار نظام الدفاع الصاروخي (أرو 3) في أمريكا

أعلن الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء تأجيل تجربة مزمعة لنظام الدفاع الصاروخي الباليستي (أرو 3)، الذي طورته إسرائيل.

وكان من المقرر أن تجرى في الولايات المتحدة، بغية تحسين فاعلية النظام.

والنظام الذي شاركت في صناعته شركة بوينغ يوصف بأنه قادر على تدمير الصواريخ في الفضاء بما يمكنه من تدمير أي رؤوس حربية غير تقليدية بأمان. وتعتبره إسرائيل حصنا لها في مواجهة إيران وجماعة حزب الله اللبنانية.

ولم يتم تحديد موعد جديد للتجربة. واجتاز النظام أول اختبار اعتراض كامل له فوق البحر المتوسط في عام 2015 ونُشر في إسرائيل في عام 2017.

كانت إسرائيل تخطط لإجراء اختبار آخر في صيف عام 2018 في ألاسكا حيث يسمح المدى بمسافات اعتراض أكبر.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن التأجيل تم بالاتفاق مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) التي تشارك إسرائيل في تطوير نظام أرو.

وأضافت أن الهدف من التأجيل "هو الوصول لأقصى درجة استعداد لإجراء الاختبار في المجال الأمريكي".

وقال البيان إن القدرة التشغيلية للنظام أرو 3 ووحدات الجيل السابق أرو 2 المنشورة في إسرائيل أيضا لم تتأثر.

وتواجه إسرائيل صعوبات في إجراء اختبارات النظام أرو 3.

وألغي أول اختبار كامل للنظام والذي كان مقررا في عام 2014 بسبب ما قال المصممون إنه خلل في طيران الصاروخ الهدف. كما ألغيت اختبارات إسرائيلية لاحقة في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني قبل موعدها بفترة وجيزة بسبب مشكلات فنية.

والنظام أرو يعد الطبقة العليا من درع إسرائيلية متكاملة يجري تطويرها بهدف التصدي لوابل من الصواريخ المختلفة. والطبقة الدنيا هي نظام القبة الحديدية قصير المدى بينما من المقرر نشر نظام يطلق عليه اسم "مقلاع داود" في العام المقبل لاعتراض الصواريخ المتوسطة المدى.