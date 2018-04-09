هنية: غزة تدخل مرحلة جديدة من المقاومة السلمية

دعا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاثنين الى استمرار الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة والأراضي بصورة سلمية.

وقال هنية في كلمة في مخيمات العودة على الحدود الشرقية للمدينة إن غزة "تدخل مرحلة جديدة من المقاومة السلمية" رغم امتلاكها الصواريخ.

وأضاف "غزة تدخل مرحلة جديدة من المقاومة السلمية والشعبية خلال هذه المسيرة المباركة، سلاحنا وصواريخنا بيدنا، انفاقنا معنا وتطور المقاومة ماض لكن هذا لا يتناقض مع ذلك".

وتابع "اليوم لنا درع وسيف درع الجماهير وسيف المقاومة".

وأكد هنية أن "مسيرة العودة هي مسيرة سلمية، أرجو من كل الفصائل وكل أبناء شعبنا أن يتفهموا مقتضى هذه المسيرة وهذه المرحلة".

وأضاف "سنستمر في مسيرة العودة وكسر الحصار حتى تحقق أهدافها، نقول لكن من يحاول أن يلتف على مطالبنا إننا سنستمر في مسيرة العودة جمعة بعد جمعة حتى تصل إلى الذروة في 15 من مايو/أيار".

وبدأ الفلسطينيون في 30 من مارس/آذار حركة احتجاجية أطلق عليها "مسيرة العودة" بالتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، وستختتم بذكرى النكبة في 15 من مايو/أيار، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

ومنذ بدء هذه الاحتجاجات قتل 31 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أكبر حصيلة منذ الاجتياح الإسرائيلي للقطاع في عام 2014.

وتتهم اسرائيل حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة باستخدام التظاهرات لتنفيذ أعمال عنف.

وتحاصر اسرائيل القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وتغلق مصر معبر رفح، منفذه الوحيد إلى الخارج، ما فاقم أزمة البطالة التي يعاني منها القطاع حيث يتجاوز عدد السكان المليونين.