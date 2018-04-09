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سياسة|فلسطين

شاهد: ناشط سويدي يواصل مسيرته لفلسطين بحرًا بسبب حرب سوريا

9/4/2018

قال الناشط السويدي، بنيامين لادرا، الأحد، إنه يخطط للانتقال من تركيا إلى مصر عبر البحر الأبيض المتوسط؛ حيث تمنعه الحرب من عبور سوريا سيرًا على الأقدام إلى فلسطين.

وفي أغسطس/آب 2017، بدأ لادرا من مدينة غوتنبرغ السويدية رحلته مشيًا على الأقدام، تعبيرًا عن تضامنه مع الفلسطينيين ضد اضطهاد الاحتلال الإسرائيلي، ووصل إلى مدينة إسطنبول التركية، في 20 مارس/آذار الماضي، بعد أن عبر بريطانيا وألمانيا والنمسا وسلوفينيا وكرواتيا واليونان.

وعن بقية مسار رحلته، أوضح لادرا، أنه يخطط للسير إلى العاصمة التركية أنقرة، بعد أن يستريح في إسطنبول، ومن أنقرة سيتجه إلى مدينة إسكندرون بولاية هطاي (جنوب).

وتابع أنه يعتزم الانتقال من إسكندرون بحرًا إلى مصر، ومنها إلى فلسطين؛ بسبب استمرار الحرب في سوريا.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد في الفترة الأخيرة من اضطهاده للفلسطينيين، وأن الفلسطينيين بحاجة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.

ومضى قائلًا "عندما أصل أنقرة سألتقي مدافعين عن حقوق الإنسان، وسأطلب منهم تكثيف دعمهم (للفلسطينيين)".

وختم الناشط السويدي بقوله "أنا أعبّر عن موقفي الشخصي تجاه إسرائيل، عبر المسير على قدمي؛ فلا أستطيع القيام بأكثر من هذا".

ومنذ 30 مارس/ آذار الماضي، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 31 فلسطينا وأصاب ألفين و850 آخرين، معظمهم في قطاع غزة، خلال فعاليات سلمية تطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948.

المصدر : الأناضول
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