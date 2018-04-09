البث الحي
سياسة

شاهد: سوري يبكي طفلته: "قومي جبتلك شوكولاتة"

9/4/2018

في مشهد مؤلم تقشعر له الأبدان، يخاطب مدنيٌ سوري جثّة طفلته البريئة التي قُتلت جراء هجوم النظام السوري بالسلاح الكيميائي على مدينة "دوما"، منتحبًا متوسلًا إليها كي تستيقظ من جديد.

وأظهرت تسجيلات مصورة، ضحايا المجزرة الكيميائية في "دوما" التابعة لغوطة دمشق الشرقية، ومعظمهم من الأطفال والنساء، مفتوحي الأعين، والزبد الأبيض يخرج من أفواههم وأنوفهم.

وفي أحد التسجيلات المصورة، يظهر مدني سوري وهو يبكي فوق جثّة طفلته "تُقى" مناشدًا إياها أن تستيقظ، وهو يقول بحرقة: "سامحيني يا بابا.. قومي يا بابا جبتلك (أحضرت لكِ) شوكولاتة..".

بينما يظهر في تسجيل آخر، والد طفل صغير وهو يبكي قائلًا "الله يرحمك ويسامحك يا محمد".

وقتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب المئات، السبت، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على مدينة "دوما" آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حسب مصدر طبي.

ونفذت قوات نظام الأسد 215 هجومًا كيميائيًا على مناطق سيطرة المعارضة منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومصادر بالدفاع المدني في سوريا. 

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)