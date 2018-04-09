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سياسة

شاهد: بابا الفاتيكان يصلي من أجل "دوما" السورية

9/4/2018

أنهى البابا فرنسيس مباركة الأحد التقليدية قائلا "لا شيء يمكن أن يبرر" استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الأشخاص العزل، وطالب المسؤولين عن هجوم دوما الكيميائي في سوريا بالسعي للمفاوضات.

وأشار بابا الفاتيكان إلى أنباء عن مقتل العشرات، بينهم العديد من الأطفال والنساء، في هجوم مشتبه به بالغاز السام على بلدة دوما التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بالقرب من العاصمة السورية دمشق. وصلى من أجل الموتى والعائلات التي تعاني.

وقال بابا الفاتيكان "أخبار رهيبة قادمة من سوريا: تفجيرات تتسبب في وجود العشرات من الضحايا، من بينهم العديد من النساء والأطفال. لدينا أخبار عن آثار المواد الكيميائية الموجودة داخل القنابل".

وتابع "دعونا نصلي من أجل الموتى، من أجل المصابين، من أجل عائلات الضحايا التي تعاني".

وأضاف "ليست هناك حرب جيدة أو سيئة، ولا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه الأدوات التي تبيد الناس والسكان".

وقال البابا فرانسيس "دعونا نصلي أن يختار السياسيون المسؤولون والزعماء العسكريون طريقًا آخر: طريق المفاوضات، الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام."

المصدر : أسوشيتد برس
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