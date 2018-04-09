ترمب: سيتم اتخاذ قرارات مهمة بشأن سوريا خلال ساعات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيتخذ قراراً بشأن سوريا خلال ساعات، مشيرا إلى أنه يدرس الوضع مع القادة العسكريين.

وردا على سؤال بشأن الخيار العسكري، قال الرئيس الأمريكي "لا نستبعد شيئا".

وأمر ترمب العام الماضي بشن ضربات صاروخية على مطار الشعيرات السوري بعد هجوم بغاز السارين على مدنيين.

وقال الرئيس الأمريكي "لقد كان هجوماً مريعاً وفظيعاً. عادة لا ترى أموراً كهذه، رغم الاخبار السيئة من انحاء العالم. نحن قلقون جدا لأن هجوماً كهذا يمكن أن يحدث. هذا الأمر يتعلق بالإنسانية، ولا يمكن السماح بأن يحدث".

وأشار ترمب إلى أن المسؤول عن استخدام السلاح الكيميائي "سيدفع ثمناً باهظا".

وقال "إذا كانت روسيا أو كانت سوريا أو كانت إيران، وإذا كانوا كلهم مجتمعين فسنعرف الأجوبة قريباً".

ونف النظام السوري وروسيا مراراً أي استخدام للأسلحة الكيميائية.

وقال ترمب "كما تعلمون فهم يزعمون أنهم لم يشنوا الهجوم"، موضحا أنه متشكك. وأضاف "بالنسبة لي ليس هناك الكثير من الشك، ولكن الجنرالات سيعرفون".

وردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين يتحمل المسؤولية، قال ترمب "ربما، وإذا كان الأمر كذلك فسيكون الأمر صعبا جدا. الجميع سيدفع الثمن، هو سيدفعه والجميع سيدفعه".