البنتاغون" تنفي تنفيذ ضربات في سوريا"

نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن تكون الولايات المتحدة قد نفذت غارات جوية على سوريا، ردا على تقارير وسائل إعلامية سورية حكومية تشير إلى تعرض قاعدة جوية حكومية لهجوم صاروخي

وقالت البنتاغون في بيان "في الوقت الراهن، لا تنفذ وزارة الدفاع ضربات جوية في سوريا… لكننا نواصل متابعة الوضع عن كثب وندعم الجهود الدبلوماسية الحالية لمحاسبة المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا".

من جانبه اعتبر السيناتور الجمهوري جون ماكين، أن التقاعس الأمريكي جرَّأ نظام بشار الأسد على شن هجوم كيميائي على الشعب السوري (في بلدة دوما بالغوطة الشرقية)، مطالبا الرئيس بـرد حاسم أسوة برده على الهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السوري على بلدة خان شيخون السورية في محافظة إدلب العام الماضي.

وقتل السبت 78 مدنيا على الأقل وأصيب المئات، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على مدينة دوما آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حسب مصدر طبي.