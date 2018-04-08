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سياسة

شاهد: وفد برلماني وإغاثي تركي يزور مخيمات الروهينغيا

8/4/2018

زار وفد برلماني وإغاثي تركي، السبت، مخيمات للاجئين في مدينة كوكس بازار على حدود بنغلاديش، التي يقيم فيها مسلمو الروهينغيا الفارين من اضطهاد جيش ميانمار والميلشيات البوذية المتطرفة.

وضم الوفد كلًا من رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، محمد غوللو أوغلو، ونائبه إسماعيل بالاق أوغلو، إلى جانب 4 نواب من البرلمان.

وخلال الزيارة، تفقد الوفد أحد المستشفيات الميدانية التابعة لـ"آفاد"، حيث اطلع على الخدمات المقدمة للاجئي الروهينغيا في المستشفى.

كما زار الوفد مخيمًا آخر للاجئي الروهينغيا، إذ شاركوا في برنامج للهلال الأحمر التركي يوزع المساعدات الإنسانية على اللاجئين.

وحسب بيانات الأمم المتحدة، فر نحو 700 ألف من الروهينغيا من ميانمار إلى الجارة بنغلاديش بعد حملة قمع بدأتها قوات الأمن في ولاية أراكان (راخين) في 25 آب/أغسطس 2017، وصفتها المنظمة الدولية والولايات المتحدة بأنها تمثل تطهيرًا عرقيًا.

وجراء تلك الهجمات، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهينغيا، في ذات الفترة، حسب منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية.

المصدر : الأناضول
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