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سياسة

شاهد: مجمع الشفاء الطبي في غزة "يستغيث"

8/4/2018

تواجه المستشفيات في قطاع غزة نقصًا في الأسّرة والمؤن، بينما يتم نقل الجرحى في الاحتجاجات على طول حدود غزة المضطربة مع إسرائيل يوميًا.

واضطر مستشفى الشفاء، وهو أحد أكبر المراكز الطبية في مدينة غزة، إلى نقل المرضى لمستشفيات خاصة من أجل استقبال الجرحى جراء الاحتجاجات.

وصرح ناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، بأنه ناشد توفير مزيد من الأدوية والمواد الطبية لتحسين الوضع.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تدير قطاع غزة منذ العام 2007، دعت إلى سلسلة من التظاهرات حتى 15 مايو/أيار المقبل، ذكرى إعلان "ما بات يعرف بدولة إسرائيل"، حين تم طرد الفلسطينيين من أراضيهم إبان حرب عام 1948.

وتأمل الحركة أن تفرض التظاهرات الحاشدة ضغوطًا لكسر الحصار الحدودي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي ومصر على قطاع غزة منذ العام 2007، بدون أن ترضخ لمطالب تخليها عن السلاح.

وجعل الحصار إدارة شؤون غزة صعبة بالنسبة لحماس، كما تسبب في تدمير اقتصاد القطاع، وأدى عمليًا إلى جعل دخول وخروج السكان مستحيلًا، كما ترك لهم ساعات قليلة من الكهرباء يوميًا.

ويجادل الاحتلال بأنه بإمكان حماس إنهاء معاناة مليوني شخص يقطنون قطاع غزة عن طريق "التخلي عن سلاحها ونبذ العنف".

المصدر : أسوشيتد برس
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