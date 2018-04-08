شاهد: حريق ببرج ترمب في نيويورك يخلّف قتيلا و4 مصابين

قال مسؤولو إطفاء إن شخصًا قتل وأصيب أربعة آخرون بإصابات طفيفة جراء حريق شب في شقة بالطابق الخمسين في برج ترمب بنيويورك، السبت، وتمت السيطرة عليه.

وقال المسؤولون إن الضحية وهو من السكان، توفي في المستشفى. وقالت الشرطة إن القتيل يدعى تود براسنر وعمره 67 عامًا.

ولم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موجودًا في المبنى الواقع في وسط مانهاتن وقت وقوع الحريق. ولترمب مكتب ومقر إقامة خاص في البرج.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر، إن حريقًا اندلع في برج ترمب بنيويورك يوم السبت وجرى إخماده، واصفًا الحريق بأنه "محدود جدًا".

ولم يكشف مسؤولو الإطفاء عن سبب الحريق. وقالوا إن المبنى لم يكن به أحد أفراد أسرة ترمب وقت اندلاع الحريق.

وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا صغيرًا بالمبنى في وسط مانهاتن.